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Байден: Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики

Середа, 14 серпня 2019, 11:03

Один із претендентів на посаду президента США від Демократичної партії Джозеф Байден готовий зробити Україну пріоритетом міжнародної політики в разі перемоги.

Рада з міжнародних відносин США (CFR) опитала кандидатів від Демократичної партії (загалом їх номінується 24) про їхні позиції і, зокрема, намірів протистояти російській агресії проти України.

"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики", – заявив Джо Байден, цитує "Голос Америки".

"У військовій сфер, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена", – додав він.

"В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік 2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу", – сказав Байден.

Він пообіцяв також: "Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів".

"Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні", – заявив Байден.

"Наша стратегічна мета – підтримати еволюцію демократичної, єдиної, суверенної України і змусити Кремль платити ціну за постійні атаки на міжнародний порядок", – додав він.

Нагадаємо:

  • Наступні президентські вибори у Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада 2020 року. Вони стануть 59-ми виборами президента США.
  • Виборці оберуть президентських виборників, які, своєю чергою, оберуть нового президента і віце-президента США через колегію виборників.
  • Партії висувають кандидатів за результатами праймеріз.
  • Чинний президент США Дональд Трамп планує братии участь у майбутніх виборах.
  • Якщо Трампа не оберуть повторно, у США буде 46-й президент.

Теми: СШАУкраїнаДонбас
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