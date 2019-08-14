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Байден: Я сделал бы Украину приоритетом международной политики

Среда, 14 августа 2019, 11:03

Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.

Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, намерениях противостоять российской агрессии против Украины.

"Я сделал бы Украину приоритетом международной политики", – заявил Джо Байден, цитирует "Голос Америки".

"В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена", – добавил он.

"В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если "Северный поток 2" будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу", – сказал Байден.

Он уточнил также: "Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов".

"Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине", – заявил Байден.

"Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок", – добавил он.

Напомним:

  • Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 3 ноября 2020 года. Они станут 59-ми выборами президента США.
  • Избиратели выберут президентских выборщиков, которые, в свою очередь, изберут нового президента и вице-президента США через коллегию выборщиков.
  • Партии выдвигают кандидатов по результатам праймериз.
  • Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать в будущих выборах.
  • Если Трампа не изберут повторно, в США будет 46-й президент.

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Темы: СШАУкраинаДонбасс
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