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Синоптик "потішила" прогнозом: дощі, зливи і неймовірна спека

Середа, 14 серпня 2019, 12:08

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

У четвер на Заході України очікуються сильні дощі та грози, на Півночі – штормовий вітер, а на Сході та у Центрі спека до +34 градусів.

Дослівно: "Дощі, грози, можливі сильні зливи, шквал та град - на Заході. Сильний, до штормового, південний вітер - на Півночі, у Центрі аж до Одещини. Спека - на Півдні, Сході та у центральних областях, окрім Вінниччини.

 

Спека залишається у південній частині, на Сході та в більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Передбачається +30+34 градуси. На Заході вже буде просто холодно, +18+23 градуси.

На Півночі у четвер у Житомирській області +20+23 градуси, у Київській області +23+25 градусів, у Чернігівській області +25+27 градусів, у Сумській області +26+31 градус".

Деталі: За словами синоптика, 15 серпня короткочасні грозові дощі пройдуть у західних областях, подекуди можливі град та шквали.

Вологість може дотягнути до Півночі, а на решті території України - суха погода та висока пожежна небезпека.

 
fb Діденко

Вітер 15 серпня переважно південний, із сильними поривами на Півночі, у центральних областях та на Одещині. У західних областях вітер очікується помірний, північно-західний.

У Києві, за словами Діденко, 15-го серпня спека впаде до +24 градусів. Очікується поривчастий південний вітер. Ймовірність дощу незначна.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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