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Синоптик "порадовала" прогнозом: дожди, ливни и невероятная жара

Среда, 14 августа 2019, 12:08

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

В четверг на Западе Украины ожидаются сильные дожди и грозы, на Севере - штормовой ветер, а на Востоке и в Центре жара до +34 градусов.

Дословно: "Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град - на Западе. Сильный, до штормового, южный ветер - на Севере, в Центре до Одесской области. Жара - на Юге, Востоке и в центральных областях, кроме Винницкой области.

 

Жара остается в южной части, на Востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Ожидается +30+34 градуса. На Западе уже будет просто холодно, +18+23 градуса.

На Севере в четверг в Житомирской области +20+23 градуса, в Киевской области +23+25 градусов, в Черниговской области +25+27 градусов, в Сумской области +26+31 градус".

Детали: По словам синоптика, 15 августа кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, местами возможен град и шквалы.

Влажность может дотянуть до Севера, а на остальной территории Украины - сухая погода и высокая пожарная опасность.

 

Ветер 15 августа преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области. В западных областях ветер ожидается умеренный, северо-западный.

В Киеве, по словам Диденко, 15 августа жара спадет до +24 градусов. Ожидается порывистый южный ветер. Вероятность дождя невелика.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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