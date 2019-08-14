Блискавки підпалили 5 будівель, а вітер зірвав півсотні дахів на Чернігівщині

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.

Деталі: Через блискавку зайнялася господарська будівля у с. Володимирівка Городнянського району (споруда згоріла), житловий будинок, який не експлуатується, у селі Дроздовиця Городнянського району (вогонь пошкодив покрівлю).

Також блискавка знищила покрівлі житлових будинків у селі Єнькова Рудня Сновського району та у селі Володькова Дівиця Носівського району та покрівлю господарської будівлі у селі Бригинці Бобровицького району.

Крім того, на Чернігівщині буревій пошкодив лінії електропостачання – без світла залишилися 115 населених пунктів в 11 районах області.

Також буря частково зруйнувала покрівлі 54 будівель (школи, магазини, житлові будинки тощо).

За прогнозом облгідрометеоцентру, 14 серпня на Чернігівщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози.