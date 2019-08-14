Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блискавки підпалили 5 будівель, а вітер зірвав півсотні дахів на Чернігівщині

Середа, 14 серпня 2019, 12:45

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.

Деталі: Через блискавку зайнялася господарська будівля у с. Володимирівка Городнянського району (споруда згоріла), житловий будинок, який не експлуатується, у селі Дроздовиця Городнянського району (вогонь пошкодив покрівлю).

Також блискавка знищила покрівлі житлових будинків у селі Єнькова Рудня Сновського району та у селі Володькова Дівиця Носівського району та покрівлю господарської будівлі у селі Бригинці Бобровицького району.

Крім того, на Чернігівщині буревій пошкодив лінії електропостачання – без світла залишилися 115 населених пунктів в 11 районах області.

Також буря частково зруйнувала покрівлі 54 будівель (школи, магазини, житлові будинки тощо).

За прогнозом облгідрометеоцентру, 14 серпня на Чернігівщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Чернігівська областьпогодапожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Чернігівська область
На Чернігівщині – понад 20 ворожих приходів
Податківиця продала квартиру і землю в Криму і купила елітну нерухомість у Києві – ДБР
На Чернігівщині зафіксовано понад пів сотні ворожих приходів по прикордонню – ОК "Північ"
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: