Блискавки підпалили 5 будівель, а вітер зірвав півсотні дахів на Чернігівщині

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Середа, 14 серпня 2019, 12:45

Джерело: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.

Деталі: Через блискавку зайнялася господарська будівля у с. Володимирівка Городнянського району (споруда згоріла), житловий будинок, який не експлуатується, у селі Дроздовиця Городнянського району (вогонь пошкодив покрівлю).

Також блискавка знищила покрівлі житлових будинків у селі Єнькова Рудня Сновського району та у селі Володькова Дівиця Носівського району та покрівлю господарської будівлі у селі Бригинці Бобровицького району.

Крім того, на Чернігівщині буревій пошкодив лінії електропостачання – без світла залишилися 115 населених пунктів в 11 районах області.

Також буря частково зруйнувала покрівлі 54 будівель (школи, магазини, житлові будинки тощо).

За прогнозом облгідрометеоцентру, 14 серпня на Чернігівщині очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози.

Українська правда

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Теми: Чернігівська область погода пожежа


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