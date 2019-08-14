Молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш на Черниговщине
Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА
В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа.
Детали: Из-за молнии загорелась хозяйственная постройка в с. Владимировка Гродненского района (сооружение сгорело), жилой дом, который не эксплуатируется, в селе Дроздовица Гродненского района (огонь повредил кровлю).
Также молния уничтожила кровли жилых домов в селе Енькова Рудня Сновского района и в селе Володькова Девица Носовского района и кровлю хозяйственной постройки в селе Бригинцы Бобровицкого района.
Кроме того, на Черниговщине ураган повредил линии электропередачи – без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области.
Также буря частично разрушила кровли 54 зданий (школы, магазины, жилые дома и т.д.).
По прогнозу облгидрометеоцентра, 14 августа на Черниговщине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы.
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