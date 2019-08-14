Молнии подожгли 5 зданий, а ветер сорвал полсотни крыш на Черниговщине

2565 просмотров
Среда, 14 августа 2019, 12:45

Источник: Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА

В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа.

Детали: Из-за молнии загорелась хозяйственная постройка в с. Владимировка Гродненского района (сооружение сгорело), ​​жилой дом, который не эксплуатируется, в селе Дроздовица Гродненского района (огонь повредил кровлю).

Также молния уничтожила кровли жилых домов в селе Енькова Рудня Сновского района и в селе Володькова Девица Носовского района и кровлю хозяйственной постройки в селе Бригинцы Бобровицкого района.

Кроме того, на Черниговщине ураган повредил линии электропередачи – без света остались 115 населенных пунктов в 11 районах области.

Также буря частично разрушила кровли 54 зданий (школы, магазины, жилые дома и т.д.).

По прогнозу облгидрометеоцентра, 14 августа на Черниговщине ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Черниговская область погода пожар


powered by lun.ua
Материалы по теме
Военный за взятки пускал на охраняемый объект поиграть в пейнтбол 10 июля 2019, 09:07
Нардеп набросился на председателя общины и разбил ему телефон 5 июля 2019, 17:30
Сторонник кандидата в нардепы набросился на журналистов 14 июня 2019, 14:41
Все новости
Главные новости
Зайцеву просят отпустить домой вместо 10 лет тюрьмы за ДТП с 6 погибшими
Разумков вместе с Геращенко наехали на Рабиновича за русский язык
Гройсман решил не рассматривать увольнение Кличко
"Квартал" спародировал Зеленского: Какие Мальдивы и Бали? Можете себе и Одессу позволить
Все новости
психология

"Достаточно пропагандировать счастья": когда стресс и тревожность могут быть полезными

социум

5 причин взять животное из приюта

семья

17 вопросов, которые стоит задать отцу прямо сейчас

Поиск по сайту
Архив
Весь архів