Стали відомі деталі візиту Трампа до Польщі

Вперше в історії президенти Польщі та США разом відвідають військову частину. Під час візиту американського лідера - на зламі серпня й вересня - Дональд Трамп та Анджей Дуда мають намір разом відвідати авіабазу в Повідзі.

Про це повідомляє RMF24.

Вибір Повідза не випадковий. 33-тя транспортна авіабаза ВПС Польщі у Повідзі має стати одним з головних елементів посиленої американської присутності в Польщі, про що обидва президенти заявили під час візиту Дуди до Вашингтона у червні.

НАТО запланувало побудувати в Повідзі військові склади вартістю $260 мільйонів для військової техніки США, а також, можливо, тут будуть розміщені винищувачі F-35, які Варшава хоче придбати у США.

На цей момент там перебувають близько ста пілотів 181 ескадрильї ВПС США з Форт-Ворта, штат Техас.

Президент США Дональд Трамп пробуде в Польщі з 31 серпня по 2 вересня. 1 вересня у ​​Варшаві він візьме участь у відзначенні 80-ї річниці початку Другої світової війни. Зазначимо, що візит до Варшави на ці заходи також планує президент України Володимир Зеленський.

У червні у Вашингтоні президент США Дональд Трамп і президент Польщі Анджей Дуда підписали оборонну угоду, за якою ще 1000 американських військових мають розмістити у Польщі на ротаційній основі. Нині в Польщі на ротаційній основі перебувають близько 4500 американських військових.

Передбачається розбудова військового аеродрому "з метою підготовки чи на випадок непередбачених обставин", розгортання штабу дивізії США, підрозділів сил спеціальних операцій США "для підтримки повітряних, наземних і морських операцій", а також розміщення ескадрильї розвідувальних безпілотників США MQ-9.

Читайте детальніше у статті: "Форт Трамп" та інші обіцянки: Польща та США готуються до нового рівня співпраці.

Європейська правда