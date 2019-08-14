Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стали известны детали визита Трампа в Польшу

Среда, 14 августа 2019, 15:53

Впервые в истории президенты Польши и США вместе посетят воинскую часть. Во время визита американского лидера - на рубеже августа и сентября - Дональд Трамп и Анджей Дуда намерены вместе посетить авиабазу в Повидзе.

Об этом сообщает RMF24.

Выбор Повидза не случаен. 33-я транспортная авиабаза ВВС Польши в Повидзи должен стать одним из главных элементов усиленной американского присутствия в Польше, о чем оба президента заявили во время визита Дуды в Вашингтон в июне.

НАТО запланировало построить в Повидзе военные склады стоимостью $260 млн для военной техники США, а также, возможно, здесь будут размещены истребители F-35, которые Варшава хочет приобрести в США.

На данный момент там находятся около ста пилотов 181 эскадрильи ВВС США Форт-Ворта, штат Техас.

Президент США Дональд Трамп пробудет в Польше с 31 августа по 2 сентября. 1 сентября в Варшаве он примет участие в праздновании 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Отметим, что визит в Варшаву на эти цели также планирует президент Украины Владимир Зеленский.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Дуда подписали оборонительное соглашение, по которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе. Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.

Также предполагается строительство военного аэродрома "с целью подготовки или в случае непредвиденных обстоятельств", развертывание штаба дивизии США, подразделений сил специальных операций США "для поддержки воздушных, наземных и морских операций", а также размещение эскадрильи разведывательных беспилотников США MQ-9.

Читайте подробнее в статье: "Форт Трамп" и другие обещания: Польша и США готовятся к новому уровню сотрудничества".

Европейская правда

Темы: ТрампПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: