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"Укроборонпром" наїхав на Міноборони: нищить харківський завод

Середа, 14 серпня 2019, 18:11

Джерело: прес-служба "Укроборонпрому"

"Укроборонпром" заявив, що Міноборони прийняло рішення, яке може стати причиною знищення ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. Морозова".

Дослівно: "ДП вимушено переводить майже тисячний колектив підприємства на дводенний робочий тиждень. Причина цього – низка рішень Міноборони, які створюють умови для знищення одного з провідних оборонних підприємств України...

 

Фактично ХКБМ залишився без замовлення на виготовлення нової техніки, без грошей для розробки перспективних зразків та загрозу отримати багатомільйонний штраф, який остаточно заблокує роботу підприємства". 

Деталі: Вказується, що міністерство припинило фінансувати виробництво БТР-4, бо приватна компанія ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод", яка є монополістом у виготовленні корпусів зі сталі марки "71", не була здатна виробляти необхідну кількість корпусів.

Кілька місяців тому 85-те військове представництво Міноборони заблокувало можливість виробляти корпуси БТР-4 із бронесталі виробництва Євросоюзу на потужностях ХКБМ та інших підприємств концерну. 

 

Таким чином, в "Укроборонпромі" пишуть, що були створені передумови для унеможливлення виконання ХКБМ державного оборонного замовлення з виготовлення БТР-4 для українського війська. 

Крім того повідомляється, що Міноборони висунуло до ХКБМ претензії на сплату штрафних санкцій у розмірі 82,3 млн грн за невиконання замовлення.

Також відзначають, що Міністерство, без пояснення, припинило фінансувати розробки нових видів бронетехніки.

Концерн стверджує, що відмова від використання броні з країн ЄС ставить під загрозу переозброєння українського війська.

Відзначається, що фахівці ХКБМ створили Т-34 та Т-64, розробили "Оплот", БТР-3, БТР-4.

Нагадаємо:

  • "Укроборонпром" 27 лютого у зв’язку з розслідуванням відсторонив директора ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова" Олексія Бабіча й директора ДП "Ізюмський приладобудівний завод" Сергія Філоненка.

Українська правда
Теми: МіноборониУкроборонпром
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