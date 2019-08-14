"Укроборонпром" наехал на Минобороны: уничтожает харьковский завод

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

"Укроборонпром" заявил, что Минобороны приняло решение, которое может стать причиной уничтожения ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.Морозова".

Дословно: "ГП вынужденно переводит почти тысячный коллектив предприятия на двухдневную рабочую неделю. Причина этого - ряд решений Минобороны, которые создают условия для уничтожения одного из ведущих оборонных предприятий Украины...

Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и с угрозой получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия".

Детали: Указывается, что министерство прекратило финансировать производство БТР-4, так как частная компания ООО "Лозовской кузнечно-механический завод", которая является монополистом в изготовлении корпусов из стали марки "71", не была способна производить необходимое количество корпусов.

Несколько месяцев назад 85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 с бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий концерна.

Таким образом, в "Укроборонпроме" пишут, что были созданы условия для невыполнения ХКБМ государственного оборонного заказа по изготовлению БТР-4 для украинской армии.

Кроме того сообщается, что Минобороны выдвинуло в ХКБМ претензии на уплату штрафных санкций в размере 82,3 млн грн за невыполнение заказа.

Также отмечают, что Министерство, без объяснения, прекратило финансировать разработки новых видов бронетехники.

Концерн утверждает, что отказ от использования брони из стран ЕС ставит под угрозу перевооружение украинской армии.

Отмечается, что специалисты ХКБМ создали Т-34 и Т-64, разработали "Оплот", БТР-3, БТР-4.

Напомним: