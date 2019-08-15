Меркель звинуватила Росію в руйнуванні ДРСМД

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель звинуватила Росію в тому, що вона доказово порушила умови Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) і таким чином дала привід для розірвання угоди.

Про це глава німецького уряду заявила в середу, 14 серпня, на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою в Берліні, пише DW.

З руйнуванням ДРСМД "була втрачена частина системи обмежень озброєнь в Європі і в усьому світі", - наводить слова Меркель її прес-служба.

У зв'язку з цим, зазначила федеральний канцлер, Німеччина разом з партнерами в найближчі роки докладе зусиль до нового обмеження озброєнь. При цьому, підкреслила Меркель, НАТО знайде спільну відповідь на ситуацію, що склалася, про що неодноразово говорив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг.

"Німеччина - частина НАТО, і буде поводитися як партнер по НАТО", - заявила глава уряду.

Відповідаючи на питання, чи може Німеччина посилити свою військову присутність в Литві за допомогою засобів ППО, Меркель нагадала, що ця задача, як в Литві, так і в Естонії, вирішується в рамках програми НАТО з моніторингу повітряного простору країн Балтії, і Німеччина завжди брала на себе відповідальність в подібних справах.

При цьому федеральний канцлер уникла відповіді на питання про те, чи готові німці, в разі конфлікту, рішуче захищати свободу Литви.

Журналісти нагадали президенту Литви, що його країна є однією з небагатьох держав НАТО, які реалізували положення альянсу про витрачання на оборонні потреби 2 відсотків внутрішнього валового продукту, в той час як в німецькому суспільстві великий скептицизм з приводу необхідності таких витрат.

Гітанас Науседа, в свою чергу, зазначив, що, зокрема, Литва і Польща, мають багаторічний і дуже болючий досвід спілкування з Росією.

"Ці країни пережили російську окупацію і тому розглядають цю небезпеку дещо точніше, ніж інші держави. Саме тому Литва в 2014 році після окупації Криму прийняла безліч заходів, щоб досягти цієї позначки - два відсотки ВВП", - сказав президент балтійської республіки.

Ангела Меркель також заявила, що Німеччина прихильна цілям, сформульованим на саміті НАТО в Уельсі. Зокрема, до 2024 року витрати на оборону мають становити 1,5 відсотка від ВВП.

"Той, хто стежить за ситуацією в Німеччині, бачить, що ми проводимо значні поліпшення в бундесвері", - підкреслила глава уряду.

Вона також згадала погрози президента США Дональда Трампа, озвучені не так давно послом Америки Річардом Гренеллом, перевести американські війська, що базуються в Німеччині, в Польщу, якщо Берлін не збільшить свої військові витрати.

"Я вважаю, що німецькі бази - гарне місце для американських солдатів", - сказала Меркель, відзначивши, що в їх облаштування були інвестовані чималі кошти.

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