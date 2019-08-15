Меркель обвинила Россию в разрушении ДРСМД

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения соглашения.

Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, пишет DW.

С разрушением ДРСМД "была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире", - приводит слова Меркель ее пресс-служба.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Германия - часть НАТО, и будет вести себя как партнер по НАТО", - заявила глава правительства.

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах.

При этом федеральный канцлер ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли немцы, в случае конфликта, решительно защищать свободу Литвы.

Журналисты напомнили президенту Литвы, что его страна является одним из немногих государств НАТО, которые реализовали положение альянса о расходовании на оборонные нужды 2 процентов внутреннего валового продукта, в то время как в немецком обществе велик скептицизм по поводу необходимости таких трат.

Гитанас Науседа, в свою очередь, отметил, что, в частности, Литва и Польша, имеют многолетний и очень болезненный опыт общения с Россией.

"Эти страны пережили российскую оккупацию и поэтому рассматривают эту опасность несколько точнее, чем другие государства. Именно поэтому Литва в 2014 году после оккупации Крыма приняла множество мер, чтобы достичь этой отметки - два процента ВВП", - сказал президент балтийской республики.

Ангела Меркель также заявила, что Германия привержена целями, сформулированным на саммите НАТО в Уэльсе. В частности, к 2024 году расходы на оборону должны составить 1,5 процента от ВВП.

"Тот, кто следит за ситуацией в Германии, видит, что мы проводим значительные улучшения в бундесвере", - подчеркнула глава правительства.

Она также упомянула угрозы президента США Дональда Трампа, озвученные не так давно послом Америки Ричардом Гренеллом, перевести, базирующиеся в Германии американские войска в Польшу, если Берлин не увеличит свои военные расходы.

"Я полагаю, что немецкие базы - хорошее место для американских солдат", - сказала Меркель, отметив, что в их обустройство были инвестированы немалые средства.

Напомним: