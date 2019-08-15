Росія перекинула до кордону США бомбардувальники Ту-160

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Четвер, 15 серпня 2019, 02:28

Два російських надзвукових бомбардувальника-ракетоносця Ту-160, здатних нести ядерну зброю, здійснили переліт на аеродром Анадир в Чукотському автономному окрузі.

Про це повідомило Міноборони Росії.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт з пункту базування на аеродром Анадир.

Передислокація проведена "в рамках планового льотно-тактичного навчання". Як повідомляється, в ході навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.

Аеродром Анадир розташований в 600 кілометрах від кордону США.

Нагадаємо:

  • 8 серпня американські військові винищувачі перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.
  • На початку місяця американські винищувачі супроводжували два російських протичовнових літака Ту-142.

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Теми: Росія США


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