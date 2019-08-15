Росія перекинула до кордону США бомбардувальники Ту-160
Два російських надзвукових бомбардувальника-ракетоносця Ту-160, здатних нести ядерну зброю, здійснили переліт на аеродром Анадир в Чукотському автономному окрузі.
Про це повідомило Міноборони Росії.
Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт з пункту базування на аеродром Анадир.
Передислокація проведена "в рамках планового льотно-тактичного навчання". Як повідомляється, в ході навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.
Аеродром Анадир розташований в 600 кілометрах від кордону США.
Нагадаємо:
- 8 серпня американські військові винищувачі перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.
- На початку місяця американські винищувачі супроводжували два російських протичовнових літака Ту-142.
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