Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія перекинула до кордону США бомбардувальники Ту-160

Четвер, 15 серпня 2019, 02:28

Два російських надзвукових бомбардувальника-ракетоносця Ту-160, здатних нести ядерну зброю, здійснили переліт на аеродром Анадир в Чукотському автономному окрузі.

Про це повідомило Міноборони Росії.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт з пункту базування на аеродром Анадир.

Передислокація проведена "в рамках планового льотно-тактичного навчання". Як повідомляється, в ході навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.

Аеродром Анадир розташований в 600 кілометрах від кордону США.

Нагадаємо:

  • 8 серпня американські військові винищувачі перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.
  • На початку місяця американські винищувачі супроводжували два російських протичовнових літака Ту-142.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Росія
Путін зашкодив собі, коли визнав фінансування Вагнера – Лінкявічюс
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Голова МЗС Німеччини визнала: Берлін ігнорував попередження про небезпеку Росії
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: