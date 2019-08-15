Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160

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Четверг, 15 августа 2019, 02:28

Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе.

Об этом сообщило Минобороны России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь.

Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения". Как сообщается, в ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78.

Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.

Напомним:

  • 8 августа американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.
  • В начале месяца американские истребители сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142.

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Темы: Росcия США


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