Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160

Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе.

Об этом сообщило Минобороны России.

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь.

Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения". Как сообщается, в ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78.

Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.

Напомним: