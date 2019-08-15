Россия перебросила к границе США бомбардировщики Ту-160
Четверг, 15 августа 2019, 02:28
Два российских сверхзвуковых бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, способных нести ядерное оружие, совершили перелет на аэродром Анадырь в Чукотском автономном округе.
Об этом сообщило Минобороны России.
Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования на аэродром Анадырь.
Передислокация проведена "в рамках планового летно-тактического учения". Как сообщается, в ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс, Ил-78.
Аэродром Анадырь расположен в 600 километрах от границы США.
Напомним:
- 8 августа американские военные истребители перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски.
- В начале месяца американские истребители сопровождали два российских противолодочных самолета Ту-142.