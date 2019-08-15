У Філадельфії сталася перестрілка зі злочинцем, який відкрив вогонь по поліції

Кілька поліцейських отримали поранення в результаті перестрілки з злочинцем - або злочинцями - яка почалась в Найстауні - районі на півночі Філадельфії.

Про це пише Голос Америки.

За даними CNN, стрілянина сталася неподалік від кампуса Центру медичних наук Темплського університету. Адміністрація ВНЗ відразу ж розповсюдила студентам і професорам повідомлення в Твіттер: "знайдіть сховище, закрийте двері, не створюйте шуму, чекайте повідомлень".

Як повідомили в поліції, поранення отримали шестеро поліцейських, яких відразу ж госпіталізували. Їх стан поки залишається невідомим.

Сержант поліції Ерік Грип опублікував твіт, в якому підтвердив, що стрілянину по поліцейських відкрив невідомий злочинець, який як і раніше продовжує перестрілку з поліцією. Можливо, у нього є спільники.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно десятки поліцейських автомобілів, які прибули на місце стрілянини. Одного з поранених поліцейських відвезли в машині швидкої допомоги. На відео також показані двоє інших поліцейських, які ведуть чоловіка і потім саджають його в автомобіль.

Капітан міської поліції Секу Кайнбрю в інтерв'ю місцевому телеканалу KYW повідомив, що поліцейські прибули на місце стрілянини за викликом, пов'язаним з операцією із припинення торгівлі наркотиками.

На місці подій також присутні безліч агентів Бюро з обороту алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, які надають допомогу поліції.

Сюди ж викликані загони спецназу на випадок, якщо буде дана команда штурмувати будівлю, в якій, імовірно, засів злочинець.