Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Філадельфії сталася перестрілка зі злочинцем, який відкрив вогонь по поліції

Четвер, 15 серпня 2019, 03:31

Кілька поліцейських отримали поранення в результаті перестрілки з злочинцем - або злочинцями - яка почалась в Найстауні - районі на півночі Філадельфії.

Про це пише Голос Америки.

За даними CNN, стрілянина сталася неподалік від кампуса Центру медичних наук Темплського університету. Адміністрація ВНЗ відразу ж розповсюдила студентам і професорам повідомлення в Твіттер: "знайдіть сховище, закрийте двері, не створюйте шуму, чекайте повідомлень".

Як повідомили в поліції, поранення отримали шестеро поліцейських, яких відразу ж госпіталізували. Їх стан поки залишається невідомим.

Сержант поліції Ерік Грип опублікував твіт, в якому підтвердив, що стрілянину по поліцейських відкрив невідомий злочинець, який як і раніше продовжує перестрілку з поліцією. Можливо, у нього є спільники.

На відео, опублікованому в соцмережах, видно десятки поліцейських автомобілів, які прибули на місце стрілянини. Одного з поранених поліцейських відвезли в машині швидкої допомоги. На відео також показані двоє інших поліцейських, які ведуть чоловіка і потім саджають його в автомобіль.

Капітан міської поліції Секу Кайнбрю в інтерв'ю місцевому телеканалу KYW повідомив, що поліцейські прибули на місце стрілянини за викликом, пов'язаним з операцією із припинення торгівлі наркотиками.

На місці подій також присутні безліч агентів Бюро з обороту алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, які надають допомогу поліції.

Сюди ж викликані загони спецназу на випадок, якщо буде дана команда штурмувати будівлю, в якій, імовірно, засів злочинець.

Теми: СШАзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
США
Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем
США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN
Парламент Чехії схвалив оборонну угоду зі США
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: