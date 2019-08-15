В Филадельфии произошла перестрелка с преступником, открывшим огонь по полиции

Несколько полицейских получили ранения в результате перестрелки с преступником – или преступниками -- которая началась в Найстауне – районе на севере Филадельфии.

Об этом пишет Голос Америки.

По данным CNN, стрельба произошла недалеко от кампуса Центра медицинских наук Темплского университета. Администрация ВУЗа сразу же распространила студентам и профессорам сообщение по Твиттеру: "найдите убежище, закройте двери, не производите шума, ждите сообщений".

Как сообщили в полиции, ранения получили шестеро полицейских, которых сразу же госпитализировали. Их состояние пока остается неизвестным.

Сержант полиции Эрик Грипп опубликовал твит, в котором подтвердил, что стрельбу по полицейским открыл неизвестный преступник, который по-прежнему продолжает перестрелку с полицией. Возможно, у него есть сообщники.

На видео, опубликованном в соцсетях, видны десятки полицейских автомобилей, прибывших на место стрельбы. Одного из раненых полицейских увезли в машине скорой помощи. На видео также показаны двое других полицейских, которые ведут мужчину и затем усаживают его в автомобиль.

Капитан городской полиции Секу Кайнбрю в интервью местному телеканалу KYW сообщил, что полицейские прибыли на место стрельбы по вызову, связанному с операцией по пресечению торговли наркотиками.

На месте событий также присутствуют множество агентов Бюро по обороту алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, которые оказывают помощь полиции.

Сюда же вызваны отряды спецназа на случай, если будет дана команда штурмовать здание, в котором, предположительно, засел преступник.