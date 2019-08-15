Літак на Сімферополь здійснив жорстку посадку в полі Підмосков'я

7315 переглядів
Четвер, 15 серпня 2019, 08:41

У підмосковному аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку літак Airbus A321 "Уральських авіаліній", що прямував до Сімферополя.

На борту повітряного судна було 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. 10 осіб госпіталізовано, повідомляє BBC з посиланням на МНС РФ.

"Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, адже літак сідав без шасі", – написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в "Інстаграмі".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня утром самолет наших «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Рейс летел из Москвы в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, начался пожар, и машину пришлось срочно сажать. На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 14 Авг 2019 в 9:48 PDT

За останньою інформацією, пасажирський літак здійснив посадку в полі після зіткнення зі зграєю птахів.

"На зльоті після відриву від злітно-посадкової смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їхній роботі", – сказав "Интерфаксу" представник Росавіації.

У результаті потрапляння птахів в обидва двигуни "двигуни вимкнулися", екіпаж здійснив посадку "за кілометр від смуги", цитує ТАСС гендиректора "Уральських авіаліній" Сергія Скуратова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: авіа Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В аеропорту Таллінна помер українець 9 серпня 2019, 15:05
Винищувачі США перехопили російські бомбардувальники біля берегів Аляски 8 серпня 2019, 20:53
На рейсі лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку у кріслі без спинки 8 серпня 2019, 17:51
Усі новини
Головні новини
Війна на сході: Окупанти здійснили 13 обстрілів, один боєць ООС загинув
Болтон звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукової зброї
СБУ затримала заступника МінТОТ Гримчака під час одержання хабара
Голомшу поновили на посаді, якої юридично не існує – джерело в ГПУ
Усі новини
інфографіка

Хто за що відповідає в освіті

їжа

Їжте кукурудзу, але не кукурудзяну олію чи сироп

здоров'я

7 найбільш поширених міфів про дієти