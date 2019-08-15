Літак на Сімферополь здійснив жорстку посадку в полі Підмосков'я

У підмосковному аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку літак Airbus A321 "Уральських авіаліній", що прямував до Сімферополя.

На борту повітряного судна було 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. 10 осіб госпіталізовано, повідомляє BBC з посиланням на МНС РФ.

"Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, адже літак сідав без шасі", – написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в "Інстаграмі".

За останньою інформацією, пасажирський літак здійснив посадку в полі після зіткнення зі зграєю птахів.

"На зльоті після відриву від злітно-посадкової смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їхній роботі", – сказав "Интерфаксу" представник Росавіації.

Сразу после эвакуации пассажиров из А-321. pic.twitter.com/MTW7WVPLM6 — Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.

У результаті потрапляння птахів в обидва двигуни "двигуни вимкнулися", екіпаж здійснив посадку "за кілометр від смуги", цитує ТАСС гендиректора "Уральських авіаліній" Сергія Скуратова.