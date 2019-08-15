Літак на Сімферополь здійснив жорстку посадку в полі Підмосков'я
У підмосковному аеропорту "Жуковський" здійснив жорстку посадку літак Airbus A321 "Уральських авіаліній", що прямував до Сімферополя.
На борту повітряного судна було 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. 10 осіб госпіталізовано, повідомляє BBC з посиланням на МНС РФ.
"Деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, адже літак сідав без шасі", – написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в "Інстаграмі".
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Сегодня утром самолет наших «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Рейс летел из Москвы в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, начался пожар, и машину пришлось срочно сажать. На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.
За останньою інформацією, пасажирський літак здійснив посадку в полі після зіткнення зі зграєю птахів.
"На зльоті після відриву від злітно-посадкової смуги літак зіткнувся зі зграєю чайок, потрапляння яких у двигуни призвело до значних перебоїв у їхній роботі", – сказав "Интерфаксу" представник Росавіації.
Сразу после эвакуации пассажиров из А-321. pic.twitter.com/MTW7WVPLM6— Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.
У результаті потрапляння птахів в обидва двигуни "двигуни вимкнулися", екіпаж здійснив посадку "за кілометр від смуги", цитує ТАСС гендиректора "Уральських авіаліній" Сергія Скуратова.
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