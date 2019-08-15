Самолет на Симферополь совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Четверг, 15 августа 2019, 08:41

В подмосковном аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 10 человек госпитализированы, сообщает BBC со ссылкой на МЧС РФ.

"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в "Инстаграме".

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Сегодня утром самолет наших «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья. Рейс летел из Москвы в Симферополь. По предварительной информации, в двигатель самолета попали птицы, начался пожар, и машину пришлось срочно сажать. На борту были 226 человек и 7 членов экипажа. ВСЕ ЖИВЫ. Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси. Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 14 Авг 2019 в 9:48 PDT

По последней информации, пассажирский самолет совершил посадку в поле после столкновения со стаей птиц.

"На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", – сказал "Интерфаксу" представитель Росавиации.

В результате попадания птиц в оба двигателя "двигатели выключились", экипаж произвел посадку "в километре от полосы", цитирует ТАСС гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.

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Темы: авиа Росcия


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