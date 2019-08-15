В подмосковном аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь.

На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. 10 человек госпитализированы, сообщает BBC со ссылкой на МЧС РФ.

"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в "Инстаграме".

По последней информации, пассажирский самолет совершил посадку в поле после столкновения со стаей птиц.

"На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", – сказал "Интерфаксу" представитель Росавиации.

Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0 — Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.

В результате попадания птиц в оба двигателя "двигатели выключились", экипаж произвел посадку "в километре от полосы", цитирует ТАСС гендиректора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова.