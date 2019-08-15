Новий посол Франції скоро прибуде до Києва

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Четвер, 15 серпня 2019, 09:22

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд  до  Києва наближається" - написав він українською, французькою та англійською мовами.

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.

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Теми: Франція дипломатичні відносини


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