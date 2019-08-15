Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новий посол Франції скоро прибуде до Києва

Четвер, 15 серпня 2019, 09:22
Новий посол Франції скоро прибуде до Києва

Новопризначений посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що невдовзі збирається прибути до Києва.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду посла Франції в Україні. Від'їзд  до  Києва наближається" - написав він українською, французькою та англійською мовами.

Етьєн де Понсен призначений послом Франції в Україні указом президента Еммануеля Макрона від 24 липня.

До цього часу він кілька років працював інспектором МЗС Франції, а перед цим працював в Європейській службі зовнішніх дій, а також був послом Франції у Кенії та Болгарії.

Колишній посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, призначена на цю посаду майже 4 роки тому, 27 липня у своєму Twitter попрощалася з українцями.

Теми: Франціядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Франція
Суд у Франції дозволив ухилянтам і дезертирам із Росії претендувати на статус біженця
Кулеба із французькою колегою засудили вихід РФ із "зернової угоди"
Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро
Останні новини
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
Усі новини...
Реклама: