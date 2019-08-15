Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый посол Франции скоро прибудет в Киев

Четверг, 15 августа 2019, 09:22
Новый посол Франции скоро прибудет в Киев

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что вскоре собирается прибыть в Киев.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он на украинском, французском и английском языках.

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

К этому времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим работал в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти 4 года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами.

Темы: Франциядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Франция
Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро
Макрон призвал Израиль увеличить помощь Украине
В Кремле пригрозили "последствиями" после решения Франции дать дальнобойные ракеты Украине
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: