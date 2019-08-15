Новый посол Франции скоро прибудет в Киев

Новоназначенный посол Франции в Украине Этьен де Понсен сообщил, что вскоре собирается прибыть в Киев.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Горд и счастлив моим назначением на должность посла Франции в Украине. Отъезд в Киев приближается", - написал он на украинском, французском и английском языках.

Гордий та щасливий моїм призначенням на посаду Посла Франції 🇫🇷 в Україні 🇺🇦. Від'їзд до Києва наближається. @MFA_Ukraine #ukraine — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 14, 2019

Этьен де Понсен назначен послом Франции в Украине указом президента Эммануэля Макрона от 24 июля.

К этому времени он несколько лет работал инспектором МИД Франции, а перед этим работал в Европейской службе внешних действий, а также был послом Франции в Кении и Болгарии.

Бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон, назначенная на эту должность почти 4 года назад, 27 июля в своем Twitter попрощалась с украинцами.