Фільм "Іловайськ. Лицарі неба" покажуть у кінотеатрах Києва в кінці літа

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Четвер, 15 серпня 2019, 09:46

30 та 31 серпня в шести кінотеатрах Києва відбудеться прем'єра документального фільму "Іловайськ. Лицарі неба".

У кінотеатри "Київська Русь", "Флоренція", "Факел", "Дніпро", "Ліра" та "Імені. Т. Шевченка" запрошують усіх охочих.

Вхід буде вільний, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Стрічку зняли на замовлення штабу Національного захисту Дніпропетровської області.

Вона розповідає про життєвий шлях 15-ти добровольців полку "Дніпро-1", які загинули в Іловайську, а також про події, які розгорталися в серпні 2014-го.

Фільм "Іловайськ. Лицарі неба" базується на інтерв’ю з рідними, друзями і побратимами полеглих героїв, а також архівних матеріалах. Зйомки проходили в кількох містах України.

"Це спроба зрозуміти, чому сталася ця трагедія, чи можна було б її уникнути, а також розповідь про тих, хто віддав своє життя за свободу України" – зазначають організатори показу.

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Теми: Іловайськ Донбас історія кіно


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