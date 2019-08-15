Фильм "Иловайск. Рыцари неба" покажут в кинотеатрах Киева в конце лета

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Четверг, 15 августа 2019, 09:46

30 и 31 августа в шести кинотеатрах Киева состоится премьера документального фильма "Иловайск. Рыцари неба".

В кинотеатры "Киевская Русь", "Флоренция", "Факел", "Днепр", "Лира" и "Имени. Т. Шевченко" приглашают всех желающих.

Вход будет свободным, сообщает Министерство по делам ветеранов.

Ленту сняли по заказу штаба Национальной защиты Днепропетровской области.

Она повествует о жизненном пути 15-ти добровольцев полка "Днепр-1", погибших в Иловайске, а также о событиях, которые разворачивались в августе 2014-го.

Фильм "Иловайск. Рыцари неба" базируется на интервью с родными, друзьями и побратимами павших героев, а также архивных материалах. Съемки проходили в нескольких городах Украины.

"Это попытка понять, почему произошла эта трагедия, можно ли было ее избежать, а также рассказ о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины", – отмечают организаторы показа.

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Темы: Иловайск Донбасс история кино


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