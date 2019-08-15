Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фильм "Иловайск. Рыцари неба" покажут в кинотеатрах Киева в конце лета

Четверг, 15 августа 2019, 09:46

30 и 31 августа в шести кинотеатрах Киева состоится премьера документального фильма "Иловайск. Рыцари неба".

В кинотеатры "Киевская Русь", "Флоренция", "Факел", "Днепр", "Лира" и "Имени. Т. Шевченко" приглашают всех желающих.

Вход будет свободным, сообщает Министерство по делам ветеранов.

Ленту сняли по заказу штаба Национальной защиты Днепропетровской области.

Она повествует о жизненном пути 15-ти добровольцев полка "Днепр-1", погибших в Иловайске, а также о событиях, которые разворачивались в августе 2014-го.

Фильм "Иловайск. Рыцари неба" базируется на интервью с родными, друзьями и побратимами павших героев, а также архивных материалах. Съемки проходили в нескольких городах Украины.

"Это попытка понять, почему произошла эта трагедия, можно ли было ее избежать, а также рассказ о тех, кто отдал свою жизнь за свободу Украины", – отмечают организаторы показа.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИловайскДонбассисториякино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Иловайск
РосСМИ: погиб один из организаторов иловайской трагедии, российский командир Лисицкий
ВСК назвала причины Иловайской трагедии
Украина отмечает День памяти защитников
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: