У Мелітополі затримали слідчого: планував замовне вбивство

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Четвер, 15 серпня 2019, 12:25

Джерело: сайт Генпрокуратури 

У Мелітополі затримали слідчого поліції за підозрою у замаху на умисне вбивство за замовленням. 

Деталі: За даними правоохоронців, співробітник слідчого відділу у змові з іншою особою планував умисне вбивство мешканця Запоріжжя. 

Затримали зловмисника 14 серпня за допомогою інсценування замаху. 

Наразі вирішується питання про вручення слідчому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна. 

Українська правда

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Теми: Мелітополь поліція вбивство


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