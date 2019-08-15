У Мелітополі затримали слідчого: планував замовне вбивство

Джерело: сайт Генпрокуратури

У Мелітополі затримали слідчого поліції за підозрою у замаху на умисне вбивство за замовленням.

Деталі: За даними правоохоронців, співробітник слідчого відділу у змові з іншою особою планував умисне вбивство мешканця Запоріжжя.

Затримали зловмисника 14 серпня за допомогою інсценування замаху.

Наразі вирішується питання про вручення слідчому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна.

Доповнено: СБУ розкрила деталі затримання слідчого поліції.

Співробітники відомства отримали інформацію, що майор поліції через посередника шукає виконавця для здійснення вбивства, бажано із кримінальним минулим.

Причиною "замовлення" була особиста образа.

Надалі оперативники спецслужби вивели замовника з посередником на умовного "кілера" та задокументували зустріч. За виконання справи майор пропонував 4 тисячі доларів.

Для надання "доказів ліквідації жертви" співробітники СБУ інсценували вбивство чоловіка у його ж помешканні. Також оперативники зробили постановочні фото з "жертвою".

Затримали посередника в центрі Запоріжжя одразу після перегляду "доказів" виконання вбивства та передачі першої половини грошей.

Організатора вбивства арештували наступним неподалік місця роботи.