У Мелітополі затримали слідчого: планував замовне вбивство
Джерело: сайт Генпрокуратури
У Мелітополі затримали слідчого поліції за підозрою у замаху на умисне вбивство за замовленням.
Деталі: За даними правоохоронців, співробітник слідчого відділу у змові з іншою особою планував умисне вбивство мешканця Запоріжжя.
Затримали зловмисника 14 серпня за допомогою інсценування замаху.
Наразі вирішується питання про вручення слідчому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.
За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна.
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