У Мелітополі затримали слідчого: планував замовне вбивство

Джерело: сайт Генпрокуратури

У Мелітополі затримали слідчого поліції за підозрою у замаху на умисне вбивство за замовленням.

Деталі: За даними правоохоронців, співробітник слідчого відділу у змові з іншою особою планував умисне вбивство мешканця Запоріжжя.

Затримали зловмисника 14 серпня за допомогою інсценування замаху.

Наразі вирішується питання про вручення слідчому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою.

За вчинене йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне позбавлення волі разом з конфіскацією майна.