В Мелитополе задержали следователя: планировал заказное убийство

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Четверг, 15 августа 2019, 12:25

Источник: сайт Генпрокуратуры

В Мелитополе задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу.

Детали: По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья.

Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.

На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.






Украинская правда

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Темы: Мелитополь полиция убийство


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