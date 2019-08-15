В Мелитополе задержали следователя: планировал заказное убийство
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Четверг, 15 августа 2019, 12:25
Источник: сайт Генпрокуратуры
В Мелитополе задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу.
Детали: По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья.
Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.
На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Украинская правда
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