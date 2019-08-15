В Мелитополе задержали следователя: планировал заказное убийство
Источник: сайт Генпрокуратуры
В Мелитополе задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу.
Детали: По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья.
Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.
На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Дополнено: СБУ раскрыла детали задержания следователя полиции.
Сотрудники ведомства получили информацию, что майор полиции через посредника ищет исполнителя для совершения убийства, желательно с криминальным прошлым.
Причиной "заказ" стала личная обида.
Далее оперативники спецслужбы вывели заказчика с посредником на условного "киллера" и задокументировали встречу. За выполнение дела майор предлагал 4 тысячи долларов.
Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы" сотрудники СБУ инсценировали убийство мужчины в его же доме. Также оперативники сделали постановочные фото с "жертвой".
Задержали посредника в центре Запорожья сразу после просмотра "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег.
Организатора убийства арестовали следующим недалеко от места работы.