В Мелитополе задержали следователя: планировал заказное убийство

Источник: сайт Генпрокуратуры

В Мелитополе задержали следователя полиции по подозрению в покушении на умышленное убийство по заказу.

Детали: По данным правоохранителей, сотрудник следственного отдела в сговоре с другим лицом планировал умышленное убийство жителя Запорожья.

Задержали злоумышленника 14 августа с помощью инсценировки покушения.

На данный момент решается вопрос о вручении следователю подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дополнено: СБУ раскрыла детали задержания следователя полиции.

Сотрудники ведомства получили информацию, что майор полиции через посредника ищет исполнителя для совершения убийства, желательно с криминальным прошлым.

Причиной "заказ" стала личная обида.

Далее оперативники спецслужбы вывели заказчика с посредником на условного "киллера" и задокументировали встречу. За выполнение дела майор предлагал 4 тысячи долларов.

Для предоставления "доказательств ликвидации жертвы" сотрудники СБУ инсценировали убийство мужчины в его же доме. Также оперативники сделали постановочные фото с "жертвой".

Задержали посредника в центре Запорожья сразу после просмотра "доказательств" совершения убийства и передачи первой половины денег.

Организатора убийства арестовали следующим недалеко от места работы.