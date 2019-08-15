Повіяло осінню: вночі температура опуститься до 10 градусів

Джерело: Інтерфакс-Україна, Укргідрометцентр

У п'ятницю прохолодне повітря охопить північно-західну частину України, решта території країни ще залишиться в теплій повітряній масі.

Дослівно: "У північних областях, вдень, а також у Приазов'ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів".

Деталі: Прогнозують, що вітер в Україні 16 серпня буде північно-західним (на сході країни - південно-східним), 5-10 м/с.

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 10-15°, в західній частині країни місцями 7-9°, вдень 19-24°; на решті території вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві в п'ятницю прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 20°.

У суботу, 17 серпня, в північних, східних, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській і Запорізькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у західній частині місцями 8-10°, вдень 20-25°; в східних і південних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°.

У Києві в суботу місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.