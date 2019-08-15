Повеяло осенью: ночью температура опустится до 10 градусов

Источник: Интерфакс-Украина, Укргидрометцентр

В п’ятницу прохладный воздух охватит северо-западную половину Украины, остальная территория страны еще останется в теплой воздушной массе.

Дословно: "В северных областях, днем также в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков".

Детали: Прогнозируют, что ветер у Украине 16 августа будет северо-западным (на востоке страны - юго-восточным), 5-10 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 10-15°, в западной части страны местами 7-9°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 25-30°.



В Киеве в пятницу прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 20°.

В субботу, 17 августа, в северных, восточных, Черкасской, Полтавской Днепропетровской и Запорожской областях местами кратковременный дождь, гроза.



Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, в западной части местами 8-10°, днем 20-25°; в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем 23-28°.



В Киеве в субботу местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.