Суд заочно "арештував" екс-міністра внутрішніх справ Захарченка

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.



Деталі: за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури суд 15 серпня ухвалив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення слідчого судді можна оскаржити у Київському апеляційному суді.



Захарченко не перебуває в Україні.





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