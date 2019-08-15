Суд заочно "арештував" екс-міністра внутрішніх справ Захарченка

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Четвер, 15 серпня 2019, 15:08

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

Деталі: за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури суд 15 серпня ухвалив обрати стосовно Захарченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рішення слідчого судді можна оскаржити у Київському апеляційному суді.

Захарченко не перебуває в Україні.

 



Передісторія:

  • Екс-міністра внутрішніх справ часів Віктора Януковича Віталія Захарченка та його оточення підозрюють у відмиванні понад 10,3 млрд грн через Смартбанк (Київ).
  • Управління спеціальних розслідувань ГПУ проводить досудове розслідування за фактами злочинної діяльності Захарченка та його найближчого оточення за ч.5 ст.27 (види співучасників), ч.5 ст.368 (хабарництво), ч.3 ст.209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч.1 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу України.
  • Крім того, Захарченка підозрюють в організації в складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень співробітниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню мітингів, що призвело до масових жертв серед мітингувальників під час масових акцій протесту в Києві 18-20 лютого 2014 року.
  • У квітні 2018 року Печерський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього голови МВС .

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Теми: Захарченко МВС суд


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