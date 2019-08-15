Суд заочно "арестовал" экс-министра внутренних дел Захарченко

Источник: "Интерфакс-Украина".

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.



Детали: По ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры суд 15 августа постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.



Определение следственного судьи можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.



Захарченко находится не в Украине.





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