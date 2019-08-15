Суд заочно "арестовал" экс-министра внутренних дел Захарченко
Четверг, 15 августа 2019, 15:08
Источник: "Интерфакс-Украина".
Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко.
Детали: По ходатайству старшего следователя в особо важных делах первого следственного отдела управления специальных расследований Генеральной прокуратуры суд 15 августа постановил избрать в отношении Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Определение следственного судьи можно обжаловать в Киевском апелляционном суде.
Захарченко находится не в Украине.
Предыстория:
- Экс-министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании более 10,3 млрд грн через Смартбанк (Киев).
- Управление специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по фактам преступной деятельности Захарченко и его ближайшего окружения по ч.5 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.368 (взяточничество), ч.3 ст.209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины.
- Кроме того, Захарченко подозревается в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих во время массовых акций протеста в Киеве 18-20 февраля 2014 года.
- По данному поводу в апреле 2018 года Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего главы МВД.