Поліція Британії заявила про ще одну жертву отруєння в Солсбері

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Четвер, 15 серпня 2019, 17:21

Більш ніж за рік після гучного отруєння у британському Солсбері Скотленд-Ярд повідомив про четверту жертву у зв’язку з інцидентом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Evening Standard.

У поліції заявили, що офіцер поліції Вілтшира піддався впливу невеликої кількості смертоносного нервового агента. Після отримання "належної медичної допомоги" співробітник, який не був названий, незабаром після цього повернувся на роботу.

Офіцер брав участь в операції британських сил, яка проводилась у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента РФ Сергєя Скрипаля і його доньки Юлії в березні минулого року. Відразу після участі в операції у поліцейського взяли зразки крові, однак тільки тепер вдалось підтвердити, що у взятому зразку був виявлений "Новічок".

"Судово-медична експертиза була проведена в рамках триваючого розслідування, яке було безпрецедентним за своєю складністю і масштабом та до якого залучені тисячі зразків. Співробітники продовжують тісно співпрацювати з вченими та експертами, щоб ретельно і методично проаналізувати та вивчити наявні у нас докази", - заявив Скотленд-Ярд.

"Офіцер був проінформований і продовжує отримувати підтримку від Вілтширській поліції разом з іншими офіцерами та співробітниками, які постраждали від подій в Солсбері і Еймсбері минулого року".

Окрім Сергєя та Юлії Скрипалів в результаті отруєння 4 березня минулого року постраждав також сержант поліції. Вони опинилися у критичному стані.

Лондон стверджує, що замах на Скрипалів організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Владіміра Путіна. Москва звинувачення відкидає.

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Теми: Британія Росія надзвичайна подія


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