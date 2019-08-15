Полиция Британии заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери

4818 просмотров
Четверг, 15 августа 2019, 17:21

Более чем через год после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

В полиции заявили, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного нервнопаралитического вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре вернулся к работе.

Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после участия в операции у полицейского взяли образцы крови, но только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

"Судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу и в котором задействованы тысячи образцов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", - заявили в Скотленд-Ярде.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Вилтширской полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери в прошлом году".

Кроме Сергея и Юлии Скрипаль в результате отравления 4 марта прошлого года пострадал также сержант полиции. Они оказались в критическом состоянии.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва отвергает обвинения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Британия Росcия чрезвычайное происшествие


powered by lun.ua
Материалы по теме
Витренко: На самом деле, "Нафтогаз" проиграл суд Коломойскому в Лондоне 15 августа 2019, 11:35
Британцев больше волнуют изменения климата, чем Brexit 26 июля 2019, 12:36
Зеленский и премьер-министр Великобритании должны встретиться после Brexit - посол 25 июля 2019, 02:58
Все новости
Главные новости
Полиция Британии заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери
Труба: У Порошенко готовят представление в КС, чтобы обезглавить ГБР
"Схема взяток" Грымчака: следствие раскрыло новые детали
В "Динамо" появился новый главный тренер
Все новости
18+

10 мифов о сексе, в которые вы до сих пор верите

психология

"Достаточно пропагандировать счастья": когда стресс и тревожность могут быть полезными

Опыт

История украинца, который работает в NASA

Поиск по сайту
Архив
Весь архів