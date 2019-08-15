Полиция Британии заявила еще об одной жертве отравления в Солсбери

Более чем через год после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

В полиции заявили, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного нервнопаралитического вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре вернулся к работе.

Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного агента РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после участия в операции у полицейского взяли образцы крови, но только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

"Судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу и в котором задействованы тысячи образцов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", - заявили в Скотленд-Ярде.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Вилтширской полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери в прошлом году".

Кроме Сергея и Юлии Скрипаль в результате отравления 4 марта прошлого года пострадал также сержант полиции. Они оказались в критическом состоянии.

Лондон утверждает, что покушение на Скрипаля организовал Кремль, и возложил ответственность за произошедшее лично на президента России Владимира Путина. Москва отвергает обвинения.