Режисером параду до Незалежності став екс-партнер Зеленського по бізнесу

Джерело: Алан Бадоєв

На заводі "Антонов" у Києві провели першу репетицію "Ходи гідності" до Дня Незалежності 24 серпня. Режисує захід колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського Алан Бадоєв разом з Оленою Коляденко.

Повідомлення в Інстаграмі: "У цей святковий і урочистий день ми хочемо додати трохи видовищності, зрозумілої кожному українцю. Безумовно, основні державні канони будуть дотримані. Ми їх шануємо і намагаємося врахувати всі деталі".

Деталі: У ході візьмуть участь військові, медики, вчителі, спортсмени, волонтери, дипломати і діти.

Зеленський з Бадоєвим раніше були власниками кінокомпанії "Гауді Студіо". Пізніше Зеленського в списку власників змінив Борис Шефір.

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