Режиссером парада к Независимости стал экс-партнер Зеленского по бизнесу
Источник: Алан Бадоев
На заводе "Антонов" в Киеве прошла первая репетиция "Шествия достоинства" ко Дню Независимости 24 августа. Режиссирует мероприятие бывший бизнес-партнер Владимира Зеленского Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко.
Сообщение в Инстаграме: "В этот праздничный и торжественный день мы хотим добавить немного зрелищности, понятной каждому украинцу. Безусловно, основные государственные каноны будут соблюдены. Мы их уважаем и стараемся учесть все детали".
Детали: В "шествии" примут участие военные, медики, учителя, спортсмены, волонтеры, дипломаты и дети.
Зеленский с Бадоевым ранее были владельцами кинокомпании "Гауди Студио". Позже Зеленского в списке владельцев сменил Борис Шефир.
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