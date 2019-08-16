Непал посилив правила сходження на Еверест

Влада Непалу вирішила посилити правила видачі дозволів на сходження на гору Еверест і інші вершини Гімалаїв.

Про це з посиланням на урядову комісію повідомляє Reuters.

Відтепер альпіністи, які бажають піднятися на Еверест та інші восьмитисячники, повинні пройти базову і високогірну підготовку для сходження.

У звіті комісії вказується, що перед сходженням на гори вище 8000 метрів, альпіністи повинні піднятися хоча б на одну непальську гору вище 6500 метрів. Бажаючі підкорити найвищу гору світу, також повинні надати довідку про стан здоров'я і фізичну підготовленість.

Зазначається, що за весняний сезон 2019 року, під час сходження на Еверест загинули або зникли безвісти 11 альпіністів.

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