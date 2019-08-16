Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Непал посилив правила сходження на Еверест

П'ятниця, 16 серпня 2019, 00:25

Влада Непалу вирішила посилити правила видачі дозволів на сходження на гору Еверест і інші вершини Гімалаїв.

Про це з посиланням на урядову комісію повідомляє Reuters.

Відтепер альпіністи, які бажають піднятися на Еверест та інші восьмитисячники, повинні пройти базову і високогірну підготовку для сходження.

У звіті комісії вказується, що перед сходженням на гори вище 8000 метрів, альпіністи повинні піднятися хоча б на одну непальську гору вище 6500 метрів. Бажаючі підкорити найвищу гору світу, також повинні надати довідку про стан здоров'я і фізичну підготовленість. 

Зазначається, що за весняний сезон 2019 року, під час сходження на Еверест загинули або зникли безвісти 11 альпіністів.

Нагадаємо:

  • Влада Непалу вирішила відправити спеціальну експедицію на Еверест, щоб прибрати сміття та забрати мертві тіла, які засмічують найвищу гору світу.Власти Непала решили отправить специальную экспедицию на Эверест, чтобы собрать мусор и забрать мертвые тела, которые засоряют самую высокую гору мира.

"Українська правда" у Threads

Теми: Непал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Непал
Катастрофа літака в Непалі: підтверджена загибель 68 людей
У Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих
Понад 100 людей загинули в повенях в Індії та Непалі
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: