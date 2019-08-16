Непал посилив правила сходження на Еверест

145 переглядів
П'ятниця, 16 серпня 2019, 00:25

Влада Непалу вирішила посилити правила видачі дозволів на сходження на гору Еверест і інші вершини Гімалаїв.

Про це з посиланням на урядову комісію повідомляє Reuters.

Відтепер альпіністи, які бажають піднятися на Еверест та інші восьмитисячники, повинні пройти базову і високогірну підготовку для сходження.

У звіті комісії вказується, що перед сходженням на гори вище 8000 метрів, альпіністи повинні піднятися хоча б на одну непальську гору вище 6500 метрів. Бажаючі підкорити найвищу гору світу, також повинні надати довідку про стан здоров'я і фізичну підготовленість. 

Зазначається, що за весняний сезон 2019 року, під час сходження на Еверест загинули або зникли безвісти 11 альпіністів.

Нагадаємо:

  • Влада Непалу вирішила відправити спеціальну експедицію на Еверест, щоб прибрати сміття та забрати мертві тіла, які засмічують найвищу гору світу.Власти Непала решили отправить специальную экспедицию на Эверест, чтобы собрать мусор и забрать мертвые тела, которые засоряют самую высокую гору мира.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Непал


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Непал відправить експедицію на Еверест, щоб прибрати сміття 12 квітня 2019, 04:02
У Непалі розбився пасажирський літак – десятки жертв 12 березня 2018, 13:23
Гірські райони Індії й Непалу рекомендують оминати через повені 4 серпня 2016, 12:46
Усі новини
Головні новини
Ліга Європи. "Зоря" проходить у плей-офф раунду, "Маріуполь" вилітає
Гримчаку та Овдієнку вручили підозри у шахрайстві
Рябошапка пообіцяв нарешті ратифікувати Римський статут
Поліція Британії заявила про ще одну жертву отруєння в Солсбері
Усі новини
психологія

Як попросити надбавку до зарплати

мімімі

13 неймовірних фото розповідають, що таке справжнє кохання

репортаж

Що таке бортництво і чому бджоли мають стати новою візитівкою України