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Непал ужесточил правила восхождения на Эверест

Пятница, 16 августа 2019, 00:25

Власти Непала решили ужесточить правила выдачи разрешений на восхождение на гору Эверест и другие вершины Гималаев.

Об этом со ссылкой на правительственную комиссию сообщает Reuters.

Теперь альпинисты, которые хотят подняться на Эверест и другие восьмитысячники, должны пройти базовую и высокогорную подготовки для восхождения.

В отчете комисси указывается, что перед восхождением на горы выше 8000 метров, альпинисты должны подняться хотя бы на одну непальскую гору выше 6500 метров. Желающие покорить самую высокую гору мира, также должны предоставить справку о состоянии здоровья и физической подготовленности.

Отмечается, что за весенний сезон 2019 года, во время восхождения на Эверест погибли или пропали без вести 11 альпинистов.

Напомним:

  • Власти Непала решили отправить специальную экспедицию на Эверест, чтобы собрать мусор и забрать мертвые тела, которые засоряют самую высокую гору мира.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Непал
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