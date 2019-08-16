Британія ввела заборону на постачання підводних апаратів до Росії

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 03:44

Велика Британія заборонила постачати в Російську Федерацію підводні апарати та супутнє обладнання.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту з питань міжнародної торгівлі, передає Укрінформ.

Заборона поширюється на експорт підводних апаратів та комплектуючих до них, програмного забезпечення і технологій.

Нові обмеження були введені через те, що Росія розвиває певні функціональні можливості, у тому числі здатність відстежувати, отримувати доступ і порушувати роботу підводних комунікацій. Ці дії, за оцінкою офіційного Лондона, представляють загрозу для національної безпеки Великобританії, а новий контроль повинен мінімізувати ризики - повідомляє прес-служба Департаменту.

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Теми: Росія Британія


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