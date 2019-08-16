Великобритания ввела запрет на поставки подводных аппаратов в Россию

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Пятница, 16 августа 2019, 03:44

Великобритания запретила поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам международной торговли, передает Укринформ.

Запрет распространяется на экспорт подводных аппаратов и комплектующих к ним, программного обеспечення и технологий.

Новые ограничения были введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций. Эти действия, по оценке официального Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски - сообщает пресс-служба Департамента

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Темы: Росcия Британия


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