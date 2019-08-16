Європейський центробанк атакували хакери

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 04:27

Один з веб-сайтів Європейського центрального банку піддався хакерській атаці, в результаті якої могла бути вкрадена конфіденційна інформація.

Про це йдеться в заяві ЄЦБ, передає Інтерфакс-Україна.

ЄЦБ повідомив про злом хакерами зовнішнього сервера сайту Інтегрованого довідника банківської звітності (BIRD). Таким чином, адреси електронної пошти, дані про імена і посади 481 передплатника сервісу BIRD могли опинитися в розпорядженні зловмисників, йдеться в заяві ЄЦБ.

Центробанк призупинив роботу сайту після того, як виявив уразливість в рамках регулярної перевірки, а також довів до відома про проблему людей, чия інформація могла бути вкрадена.



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Теми: банки ЄС


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