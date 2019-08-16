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Европейский центробанк атаковали хакеры

Пятница, 16 августа 2019, 04:27

Один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) подвергся хакерской атаке, в результате которой могла быть украдена конфиденциальная информация.

Об этом говорится в заявлении ЕЦБ, передает Интерфакс-Украина.

ЕЦБ сообщил о взломе хакерами внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD). Таким образом, адреса электронной почты, данные об именах и должностях 481 подписчика сервиса BIRD могли оказаться в распоряжении злоумышленников, говорится в заявлении ЕЦБ.

Центробанк приостановил работу сайта после того, как обнаружил уязвимость в рамках регулярной проверки, а также поставил в известность о возникшей проблеме людей, чья информация могла быть украдена.

Темы: банкиЕС
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