КНДР провела запуск ракет
П'ятниця, 16 серпня 2019, 06:47
У п'ятницю, 16 серпня, КНДР провела запуск ракет з східного узбережжя країни.
Про це з посиланням на Комітет начальників штабів Республіки Корея повідомило агентство Yonhap.
За останні два тижні це вже п'яті за ліком випробування, що проводяться північнокорейськими військовими. Відзначається, що снаряди були запущені в бік Японського моря.
Нагадаємо:
- Північна Корея своїми ракетними випробуваннями підриває міжнародну роботу з встановлення міцного миру і безпеки на Корейському півострові.