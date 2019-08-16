У п'ятницю, 16 серпня, КНДР провела запуск ракет з східного узбережжя країни.

Про це з посиланням на Комітет начальників штабів Республіки Корея повідомило агентство Yonhap.

За останні два тижні це вже п'яті за ліком випробування, що проводяться північнокорейськими військовими. Відзначається, що снаряди були запущені в бік Японського моря.

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