КНДР провела запуск ракет
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Пятница, 16 августа 2019, 06:47
В пятницу, 16 августа, КНДР произвела запуск ракет с восточного побережья страны.
Об этом со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея сообщило агентство Yonhap.
За последние две недели это уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. Отмечается, что снаряды были запущены в сторону Японского моря.
Напомним:
- Северная Корея своими ракетными испытаниями подрывает международную работу по установлению прочного мира и безопасности на Корейском полуострове.
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