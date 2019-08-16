Вихідні будуть дощовитими, але тепло ще повернеться

Джерело: Укрінформ, Укргідрометцентр

У вихідні, 17-18 серпня, в Україні утримається мінлива хмарність, місцями невеликий дощ, у східній частині помірний короткочасний дощ, гроза, а в понеділок, 19 серпня, спека ненадовго повернеться.

Дослівно: "Температура вночі 10-15°, у західній частині місцями 7-9°, вдень 20-25°; у східних та південних областях вночі 13-18°, вдень 23-28°".

Деталі: Вітер на вихідні прогнозують переважно північно-західний, 5-10 м/с.

17-18 серпня синоптики прогнозують у столиці місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Водночас, 19 серпня, за прогнозами синоптиків, в Україні без опадів.

Температура вночі 12-18°; вдень 22-28°, на півдні країни та Закарпатті до 31°.

У Києві 19 серпня також очікується без опадів. Температура вночі становитиме 13-15°, вдень 25-27°.