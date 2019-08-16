Выходные будут дождливыми, но тепло еще вернется

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Пятница, 16 августа 2019, 08:23

Источник: Укринформ, Укргидрометцентр

На выходные, 17-18 августа, в Украине сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь, в восточной части умеренный кратковременный дождь, гроза, а в понедельник, 19 августа, жара ненадолго вернется.

Дословно: "17-18 августа температура ночью 10-15°, в западной части местами 7-9°, днем ​​20-25°, в восточных и южных областях ночью 13-18°, днем ​​23-28°".

 

Детали: Ветер на выходные прогнозируют преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

17-18 августа синоптики прогнозируют в столице местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°. 

В то же время, 19 августа, по прогнозам синоптиков, в Украине без осадков.

 

Температура ночью 12-18°, днем 22-28°, на юге страны и Закарпатье до 31°.

 

В Киеве 19 августа также ожидается без осадков. Температура ночью 13-15°, днем ​​25-27°.

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Темы: погода Украина


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