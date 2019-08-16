ФСБ тероризує українців, які рибалять на Азові – СБУ

Джерело: прес-служба СБУ

Співробітники ФСБ РФ незаконно затримують громадян України, які на законних підставах рибалять в акваторії Азовського моря.

Дослівно: "Російська спецслужба незаконно затримує українських громадян, а потім через погрози і шантаж домагається неправдивих свідчень про нібито браконьєрський вилов риби".

"Така діяльність російських спецслужб є порушенням міжнародного права і має системний характер. Вона супроводжується інформаційними кампаніями у ЗМІ РФ, які повинні підірвати імідж України перед міжнародною спільнотою як держави, що шкодить екологічній фауні Азовського моря".

Деталі: В СБУ як приклад навели історію, яка сталася у 2018 році. Тоді берегова охорона ФСБ РФ незаконно затримала двох українців, які на риболовецькому човні перебували в морі неподалік Бердянська.

Українців примусово доставили до російського міста Єйськ, допитали без адвокатів та вимагали підписати неправдиві свідчення про браконьєрський вилов риби забороненими знаряддями лову.

Коли рибалки відмовились, російські спецслужбісти вдалися до погроз, що інкримінують їм диверсійну і шпигунську діяльність проти РФ, за яку загрожує до 20 років в’язниці.

Українцям відверто заявляли, що під час повторного огляду судна, "знайдуть" зброю, вибухівку, наркотики тощо.

Через це рибалки були змушені дати неправдиві свідчення. Стосовно них розпочали кримінальну справу за незаконний рибний промисел.

Українці перебували у різних місцях позбавлення волі на території РФ. Після звільнення на них наклали штраф і конфіскували в дохід країни-агресора катер та інше особисте майно.

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