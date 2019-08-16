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ФСБ терроризирует украинцев, которые рыбачат на Азове – СБУ

Пятница, 16 августа 2019, 10:44
ФСБ терроризирует украинцев, которые рыбачат на Азове – СБУ

Источник: пресс-служба СБУ

Сотрудники ФСБ РФ незаконно задерживают граждан Украины, которые на законных основаниях рыбачат в акватории Азовского моря.

Дословно: "Российская спецслужба незаконно задерживает украинских граждан, а затем через угрозы и шантаж добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы".

"Такая деятельность российских спецслужб является нарушением международного права и носит системный характер. Она сопровождается информационными кампаниями в СМИ РФ, которые должны подорвать имидж Украины перед международным сообществом как государства, которое вредит экологической фауне Азовского моря".

Детали: В СБУ качестве примера привели историю, которая произошла в 2018 году. Тогда береговая охрана ФСБ РФ незаконно задержала двух украинцев, которые на рыболовецкой лодке находились в море недалеко от Бердянска.

Украинцев принудительно доставили в российский город Ейск, допросили без адвокатов и требовали подписать ложные показания о браконьерском вылове рыбы запрещенными орудиями лова.

Когда украинцы отказались, российские спецслужбисты прибегли к угрозам, что инкриминируют им диверсионную и шпионскую деятельность против РФ, за которую грозит до 20 лет тюрьмы.

Рыбакам откровенно заявляли, что во время повторного осмотра судна, "найдут" оружие, взрывчатку, наркотики и тому подобное.

Поэтому украинцы были вынуждены дать ложные показания. В отношении них начали уголовное дело за незаконный рыбный промысел.

Украинцы находились в разных местах лишения свободы на территории РФ. После освобождения на них наложили штраф и конфисковали в доход страны-агрессора катер и другое личное имущество.

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Украинская правда
Темы: РосcияФСБАзовское море
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