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Лісники з Вінниччини купили собі Toyota Camry за мільйон

П'ятниця, 16 серпня 2019, 11:55

Джерело: "Наші гроші", Prozorro

ДП "Могилів-Подільське лісове господарство" Вінницької області 10 червня уклало угоду з ТОВ "Преміум Моторс" про закупівлю легкового автомобіля за 995 тисяч гривень.

Деталі: Підприємству мали поставити до 2 липня седан Toyota NG Camry 6AT в найдорожчій комплектації Premium (ASV70L-AETNKW) кольору "чорний металік" 2019 року випуску.

 

Відзначається, що договірна ціна дорівнює ціні такого автомобіля в салоні з доплатою за колір "металік".

Дослівно: "За даними сайтів дилерів Toyota, автомобіль у цій комплектації матиме автоматичну коробку передач, подушки безпеки, круїз-контроль, оздоблення сидінь комбінованою шкірою з перфорацією, підігрів сидінь, клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир, сенсори паркування передні та задні кутові тощо".

Повідомляється, що директором "Преміум Моторс" Марії та Людмили Гвоздьових є Юрій Галіцький, а кінцевим бенефіціаром – Михайло Гвоздьов.

У 2014 році Гвоздьов обрався у парламент від "БПП", а в 2015 р. склав повноваження, оскільки був призначений в. о. президента ДП "Антонов".

Згодом він почав контролювати це держпідприємство, обійнявши посаду голови ради директорів корпорації "Українська авіабудівна компанія".

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьавто
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