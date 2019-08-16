Лесники из Винницкой области купили себе Toyota Camry за миллион

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Пятница, 16 августа 2019, 11:55

Источник: "Наші гроші", Prozorro

ГП "Могилев-Подольское лесное хозяйство" Винницкой области 10 июня заключило соглашение с ООО "Премиум Моторс" о закупке легкового автомобиля за 995 тысяч гривен.

Детали: Предприятию должны были поставить седан Toyota NG Camry 6AT в самой дорогой комплектации Premium (ASV70L-AETNKW) цвета "черный металлик" 2019 выпуска до 2 июля. 

Отмечается, что договорная цена равна цене такого автомобиля в салоне с доплатой за цвет "металлик".

Дословно: "По данным сайтов дилеров Toyota, автомобиль в этой комплектации будет иметь автоматическую коробку передач, подушки безопасности, круиз-контроль, отделку сидений с комбинированной кожей с перфорацией, подогрев сидений, климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель/пассажир, сенсоры парковки передние и задние угловые и т.п.".

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Темы: Винницкая область авто


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