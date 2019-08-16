Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лесники из Винницкой области купили себе Toyota Camry за миллион

Пятница, 16 августа 2019, 11:55

Источник: "Наші гроші", Prozorro

ГП "Могилев-Подольское лесное хозяйство" Винницкой области 10 июня заключило соглашение с ООО "Премиум Моторс" о закупке легкового автомобиля за 995 тысяч гривен.

Детали: Предприятию должны были поставить седан Toyota NG Camry 6AT в самой дорогой комплектации Premium (ASV70L-AETNKW) цвета "черный металлик" 2019 выпуска до 2 июля.

 

Отмечается, что договорная цена равна цене такого автомобиля в салоне с доплатой за цвет "металлик".

Дословно: "По данным сайтов дилеров Toyota, автомобиль в этой комплектации будет иметь автоматическую коробку передач, подушки безопасности, круиз-контроль, отделку сидений с комбинированной кожей с перфорацией, подогрев сидений, климат-контроль с независимым регулированием температуры зон водитель/пассажир, сенсоры парковки передние и задние угловые и т.п.".

Сообщается, что директором "Премиум Моторс" Марии и Людмилы Гвоздевой является Юрий Галицкий, а конечным бенефициаром - Михаил Гвоздев.

В 2014 году Гвоздев был избран в парламент от "БПП", а в 2015 г. сложил полномочия, поскольку был назначен и. о. президента ГП "Антонов".

Впоследствии он начал контролировать это госпредприятие, заняв пост председателя совета директоров корпорации "Украинская авиастроительная компания".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Винницкая областьавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Винницкая область
В нескольких областях была угроза вражеской баллистики и БпЛА
В Винницкой области Силы обороны отрабатывают воздушные цели врага – ОВА
Из военкомата на суд. Как бывшие чиновники-коррупционеры возобновляются на работу
Последние новости
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
Все новости...
Реклама: