"Та він з глузду з’їхав!": у Данії відреагували на ідею Трампа купити Гренландію

Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про ідею купівлі найбільшого у світі острова Гренландія у Данії.

Реакції політиків зібрала данська газета Ekstra Bladet, повідомляє "Європейська правда".

Колишній прем’єр-міністр Данії Ларс Льокке Расмуссен вирішив навіть не сприймати всерйоз ідею купівлі Трампом Гренландії.

"Це певно першоквітневий жарт… але він геть не по сезону!" - заявив політик.

Його колега з Лівої партії, депутат Майкл Ааструп наголосив: "Гренландія не продається! Часи, коли легко можна було купити землю і людей, щасливо минули".

Речник Данської народної партії Гренландії Сорен Есперсен висловився про ймовірні наміри американського президента ще жорсткіше.

"Якщо це правда, і він справді над цим працює, то це явний доказ того, що він з’їхав з глузду. Маю сказати, як є: ідея продажу Данією 50 тисяч громадян Сполученим Штатам є абсолютним божевіллям", - сказав він.

"Якщо він справді вважає, що можна придбати цілу країну і цілий народ, це багато говорить про Трампа. Гренландія – це гренландці, і це не ХІХ століття. Не продається" - заявила депутат і лідер Червоно-зеленого альянсу Данії Пернілл Скіпер.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.

Трамп планує здійснити свій перший візит до Данії на початку наступного місяця, за даними джерел, візит не пов'язаний з ідеєю купівлі Гренландії.