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"Да он с ума сошел!": в Дании отреагировали на идею Трампа купить Гренландию

Пятница, 16 августа 2019, 11:55

Датские политики с разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об идее покупки крупнейшего в мире острова Гренландия у Дании.

Реакции политиков собрала датская газета Ekstra Bladet, сообщает "Европейская правда".

Бывший премьер-министр Дании Ларс Льокке Расмуссен решил даже не воспринимать всерьез идею покупки Трампом Гренландии.

"Это вероятно первоапрельская шутка... но совсем не по сезону!" - заявил политик.

Его коллега из Левой партии, депутат Майкл Ааструп подчеркнул: "Гренландия не продается! Времена, когда легко можно было купить землю и людей, к счастью, прошли".

Представитель Датской народной партии Гренландии Сорен Есперсен высказался о возможных намерениях американского президента еще жестче.

"Если это правда, и он действительно этим занимается, то это явное доказательство того, что он сошел с ума. Должен сказать, как есть: идея продажи Данией 50 тысяч граждан Соединенным Штатам – это абсолютное безумие", - сказал он.

"Если он действительно считает, что можно приобрести всю страну и весь народ, это многое говорит о Трампе. Гренландия - это гренландцы, и это не XIX век. Не продается", - заявила депутат и лидер Красно-Зеленого альянса Дании Пернилле Скипер.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

Трамп планирует осуществить свой первый визит в Данию в начале следующего месяца, по данным источников, визит не связан с идеей покупки Гренландии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТрампДания
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