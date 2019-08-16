Бійка в Одеській облраді: вибирають нового голову

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П'ятниця, 16 серпня 2019, 12:03

Джерело: Думська

Позачергова сесія Одеської обласної ради, на якій повинні вибрати нового голову замість Анатолія Урбанського, який йде у Раду, почалася з бійки.

Деталі. Спершу депутат і заступник голови облдержадміністрації Віталій Свічинський звинуватив колег з фракцій БПП і "Оппоблок" в змові і закликав блокувати трибуну. Його підтримали депутати з "Нашого краю" та "Батьківщини".

Спалахнула бійка, в Урбанського зламали мікрофон і відібрали картку.

Мікрофон замінили, голова спробував відновити сесію, але знову спалахнула бійка.

До зали зайшла поліція, а Урбанський оголосив перерву на 5 хвилин.

Пізніше сесія все ж почалася, але знову оголосили перерву, оскільки голова фракцій, голова ради і його заступники пішли в інший кабінет для проведення консультацій.

За даними Думської, за всім, що відбувається, стоїть депутат від "Батьківщини" і перший заступник голови облради Олег Радковський. Нібито його мета не дати раді обрати нового голову і стати в.о. голови облради.

Відзначається, що в залі також присутні невідомі "спортивної зовнішності".

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Теми: Одеса місцева влада бійка


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