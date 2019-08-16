Драка в Одесском облсовете: выбирают нового председателя

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Пятница, 16 августа 2019, 12:03

Источник: Думская

Внеочередная сессия Одесского областного совета, на которой должны выбрать нового председателя вместо уходящего в Раду Анатолия Урбанского, началась с драки.

Детали. Сперва депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" в сговоре и призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из "Нашего края" и "Батькивщины".

Вспыхнула потасовка, у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку.

Микрофон заменили, председатель попытался возобновить сессию, но снова вспыхнула драка.

В зал зашла полиция, а Урбанский объявил перерыв на 5 минут.

Позже сессия все же началась, но снова объявили перерыв, поскольку главы фракций, председатель совета и его замы ушли в другой кабинет для проведения консультаций.

По данным Думской, за всем происходящим стоит депутат от "Батькивщины" и первый заместитель главы облсовета Олег Радковский. Якобы его цель не дать совету избрать нового председателя и стать и.о. главы облсовета.

Отмечается, что в зале также присутствуют неизвестные "спортивной наружности".  

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Темы: Одесса местная власть драка


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